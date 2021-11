Openluchtzwembad De Lammekes wordt versneld afgebroken: "Vandalisme en ongevallen voorkomen" 

In de zomer van 2017 werd er een laatste keer gezwommen in De Lammekes; in 2019 volgde de definitieve sluiting. "Het terrein kreeg geregeld het bezoek van hangjongeren en vandalen. Maar het is er ook gevaarlijk. Stel dat iemand in de lege kuip valt", zegt waarnemend burgemeester Philip Roosen (N-VA). "Om te voorkomen dat de verloedering nog erger wordt, hebben we besloten om de afbraak versneld te laten uitvoeren. Daarna wordt het terrein afgesloten", weet Roosen. Wat er in de toekomst met het terrein gebeurt, is nog niet beslist.