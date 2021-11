Opvulwerken Maas nu ook aan Belgische kant: veerpont Meeswijk uit de vaart

Door de werkzaamheden kan het veerpont ook een hele tijd niet meer over en weer varen. Sinds maandag 25 oktober is er geen veerdienst, en dat zal zo blijven tot 19 november. In die periode rijden vrachtwagens af en aan met toutvenant. Dat is gebaggerd grind uit de buurt. De hoeveelheden die de rivier ingaan zijn erg groot. Rijkswaterstaat in Nederland, dat instaat voor de werkzaamheden, zegt dat er ter hoogte van Meeswijk zo’n 32.000 m³ grind nodig is om de bedding weer te herstellen.