Nu einde klimaattop Glasgow nadert: wat is er geworden van de beloftes op  vorige klimaattoppen? 

Belofte:

De deelnemers besloten om een klimaatfonds op te richten voor de ontwikkelingslanden, zodat zij zich zouden kunnen wapenen tegen de klimaatverandering. De geïndustrialiseerde landen zouden tegen 2020 jaarlijks 100 miljard dollar storten. Zo zouden de landen die verantwoordelijk zijn voor de klimaatverandering, de landen helpen die de gevolgen ervan als eerste ondervinden.

De rijke landen slagen er tot vandaag niet in voldoende geld over te maken. De VS droeg tot nu toe bijvoorbeeld nog maar 1 miljard dollar bij, terwijl het 3 miljard had beloofd. Volgens schattingen is er dit jaar nog maar 90 miljard in het fonds gestort en zal het doel van 100 miljard dollar pas in 2023 bereikt worden.