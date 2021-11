Indrukwekkende Archimedesschroeven geplaatst aan sluizencomplex Diepenbeek: "Wellicht grootste vijzels ter wereld"

Overvloedige regenval en extreme wateroverlast zorgen ervoor dat de watersystemen in Vlaanderen kwetsbaarder worden. “Het Albertkanaal en de Kempense kanalen worden gevoed met water uit de Maas”, legt Frieda Brepoels, voorzitter van De Vlaamse Waterweg nv, uit. “Het waterdebiet van deze rivier daalt sterk bij langdurige droge periodes. De toename van de scheepvaarttrafiek maakt dan weer dat de waterbehoefte van het Albertkanaal en de Kempense kanalen alsmaar stijgt. Gevolg is dat bij langdurige droogte de waterpeilen in het Albertkanaal niet altijd meer gegarandeerd kunnen worden. Met de bouw van pompinstallaties zorgen we ervoor dat de watersnelweg op elk moment bevaarbaar blijft.”