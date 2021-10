Primeur voor België: stiltegebied Dender-Mark wordt eerste "Urban Quiet Park"

Andere "Urban Quiet Parks" zijn onder meer Hampstead Heath nabij Londen, Parc Del Montnegre i el Corridor nabij Barcelona en Yangmingshan National Park in Taiwan. Volgend jaar zijn kwaliteitslabels gepland voor vijf parken in Stockholm en ook voor de beroemde begraafplaats Père Lachaise in Parijs. Initiatiefnemer is de internationale organisatie Quiet Parks International. De prijs wordt uitgereikt aan de lokale besturen in centrum De Helix in Geraardsbergen.