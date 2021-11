PVDA-Limburg voert actie aan Kristalpark in Lommel tegen de hoge energiefactuur voor gezinnen

De keuze van de PVDA om actie te voeren aan het Kristalpark in Lommel, is niet toevallig. Volgens de partij is het grote zonnepanelenpark één van de oorzaken van de hoge energiefactuur die gezinnen momenteel betalen.

Het zonnepanelenpark in Lommel alleen al kost volgens de PVDA 90 miljoen euro aan groenstroomcerficaten. "Samen met de andere heffingen en taksen zorgt dat voor dure electriciteit", zegt de partij.