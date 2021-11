Ronny Mosuse zingt “Goeiedag, dankuwel en tot ziens” om meer mensen lokaal te laten winkelen

Op verschillende etalages van winkels in heel de provincie zal je de komende maand stukjes tekst uit het lied geschreven zien staan. De flard tekst “Je vindt er alles iedere dag”, staat op het raam van de belevingswinkel van Eva Dew uit Nieuwpoort. “De tekst op ons raam past perfect bij onze zaak”, zegt ze. “Bij ons vind je echt wel alles, want we hebben kleding en accessoires, maar we bieden ook drank en eten aan. En onze lach natuurlijk”, grinnikt ze. “Ik vind de actie leuk en goed gevonden, maar het is ook broodnodig dat mensen hier bij stilstaan. Om te vermijden dat er leegstand zou ontstaan”, besluit ze.