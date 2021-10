Docenten van Arteveldehogeschool Gent dragen Mexicaanse hoed tegen hoge werkdruk

De actievoerders vragen aan de directie om de financiële middelen beter te verdelen. Nu zijn er volgens hen te veel procedures en regels en dat gaat ten koste van de kwaliteit van het onderwijs, zegt docent Bart Van Bouchaute: "Docenten stellen bijvoorbeeld vast dat het lokaal waar ze praktijklessen moeten geven te klein is, waardoor studenten opeengepakt staan en hun oefeningen niet naar behoren kunnen uitvoeren. Een les in communicatieve vaardigheden werkt het best met een groep van 12, maar gebeurt regelmatig met 30 studenten. Dan geef je hen niet de kans om goed getraind te worden."