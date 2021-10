Sportpaleis stelt concerten voor de zorg uit: "Veel zorgpersoneel zal niet kunnen komen"

Op 19 en 20 november wilden de Vlaamse regering, Ziekenhuis netwerk Antwerpen en de GZA ziekenhuizen het zorgpersoneel trakteren met een speciale editie van de Night of the Proms. Maar dat dankfeest wordt nu uitgesteld.

"De druk neemt weert toe op de zorgsector", zegt Jan Vereecke van het Sportpaleis. Dat komt niet alleen doordat er meer patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis terecht komen, volgens Vereecke. "Uiteraard kunnen ook mensen in de zorg zelf wel eens ziek worden. Ze kunnen ook niet thuis werken. Dat heeft dus gevolgen voor hun collega's die moeten inspringen. De druk wordt dus weer groter en we vrezen dat het niet snel zal weggaan. We hebben overlegd met de ziekenhuizen en ze vrezen dat veel personeel niet zal kunnen komen. Daarom wordt het nu uitgesteld."