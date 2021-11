Steden en gemeenten weten voortaan vooraf of een ingreep het verkeer veiliger en vlotter zal maken

Bij kleine of grote infrastructuurwerken rijzen telkens dezelfde vragen. Wat is de impact van een aanpassing op de verkeersveiligheid? Laat die ingreep voldoende ruimte voor de fiets? Blijft de stad vlot bereikbaar voor handelaars en industrie? Of waar plaatsen we de laadpalen voor elektrische auto's het best? Elke beslissing heeft gevolgen voor de economie, ecologie, leefbaarheid en gezondheid. “Datagedreven innovatieve technologie kan gemeenten en steden helpen bij mobiliteitskeuzes. Daarom proberen we bij Cegeka technologische tools te ontwikkelen die beleidsmakers daarin ondersteunen”, legt Stijn Bijnens uit.