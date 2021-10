BEKIJK – Zijn onderwijsmaatregelen voldoende? En moeten kleuters niet vaker worden getest? Jouw vragen beantwoord

Over het nieuwe testbeleid maakt Geert Molenberghs (UHasselt) zich naar eigen zeggen zorgen: “Ik begrijp de bekommernis van de huisartsen en de CLB’s. Deze mensen moeten al bijna twee jaar in ongelofelijk moeilijke omstandigheden werken, en daaraan moet iets worden gedaan. Dat kinderen zich nu pas bij het vertonen van symptomen moeten laten testen is een versoepeling, en dat is met oplopende cijfers nooit goed.”

Anderzijds denkt Molenberghs dat het herinvoeren van de mondmaskers de oplossing van “het minste kwaad” is: “Fijn is het absoluut niet, maar de mondmaskers brengen wel veel voordelen met zich mee. Hoogrisicocontacten worden laagrisicocontacten, en het gaat nog om één of twee besmette kinderen in plaats van één of twee besmette klassen. De mondmaskers kunnen quarantaines vermijden, en dat is ook goed voor het sociaal en economisch leven.”

De cijfers in de kleuterscholen liggen laag, maar volgens schooldirectrice Liselotte Van De Velde worden er dan ook amper kleuters getest. Moeten zij niet beter worden opgevolgd?