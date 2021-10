Syriëstrijder Hicham Chaib krijgt levenslang en verliest ook Belgische nationaliteit

Voormalig kopstuk van Sharia4Belgium en Syriëstrijder Hicham Chaib dook enkele dagen na de terroristische aanslagen in Zaventem en Brussel op in een negen minuten durende opeisingsvideo van Islamtische Staat. Daarin werden de aanslagen verheerlijkt en in een monoloog dreigde Hicham Chaib met nog meer terreur. Op het einde van de video schoot hij een gevangene in een oranje pak, die voor hem geknield op de grond zat, in het achterhoofd. Vervolgens kreeg het slachtoffer nog een tweede schot in de rug.