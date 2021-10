Turks zoutmeer droogt op door klimaatverandering, enorme kolonie flamingo's sterft van de droogte

In de buurt van de stad Konya, in centraal-Turkije, is het op één na grootste zoutmeer van het land bijna volledig opgedroogd. Dat komt door de klimaatverandering en door intensief watergebruik in de landbouw in die streek. Het meer is de broedplaats van immense kolonies flamingo's, die nu in grote aantallen sterven door de droogte.