Uitgesteld bouwkamp naar Senegal wordt reünie met schoolvrienden: "Het wordt een fijn weerzien"

De oud-leerlingen van het Oscar Romero College in Dendermonde vertrekken vandaag, anderhalf jaar later dan gepland, op bouwkamp naar Senegal. Door corona ging de reis destijds niet door. Het bouwkampproject is een project dat uitgaat van het Romero College, maar ondertussen zitten de leerlingen allemaal in het hoger onderwijs. Ze kijken enorm uit om de school in Senegal verder af te werken en om elkaar terug te zien.

Ze zijn op alle gebied, goed voorbereid, ook op corona, zegt één van de deelnemers, Andreas Boelart. "Het is daar momenteel nog een 35-tal graden waardoor het virus iets minder de ronde gaat. Ze zijn daar ook bezig met vaccineren, maar of er al veel gevaccineerd zullen zijn in het dorpje waar wij zitten, dat weet ik niet. Maar we zijn goed voorbereid: we vertrekken met veel mondmaskers, genoeg alcoholgel en negatieve testen."