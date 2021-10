UZ Gasthuisberg moet opnieuw gewone zorg uitstellen door toename coronapatiënten

De laatste twee weken merkt het ziekenhuis een stelselmatige toename in het aantal coronapatiënten: twee weken geleden ging het gemiddeld nog om een tien- à vijftiental coronapatiënten in totaal. Deze week liggen er dertig patiënten met een besmetting, twaalf daarvan liggen op de afdeling intensieve zorg.

"En dat zorgt meteen ook voor een gestegen werkdruk", zegt Van Assche. "Er is nog geen personeelstekort, maar het is duidelijk dat het drukker is dan voordien."

De hoofdarts twijfelt er niet aan dat de reguliere zorg opnieuw uitgesteld zal moeten worden. "Als de overheid vraagt om op te schalen, gaat dat ten koste van andere zorg. Dat is bijzonder jammer, het personeel reageert ontgoocheld. We zijn op dit moment nog bezig met het inhalen van de eerder uitgestelde zorg. Dat wil dus ook zeggen dat de komende weken mensen opnieuw een telefoontje zullen krijgen met de boodschap dat hun operatie of hun behandeling naar een latere datum opgeschoven moet worden."

Omwille van de privacy van de patiënten geeft UZ Leuven geen cijfers over het aantal niet en wel gevaccineerde opgenomen personen. Wel geeft het ziekenhuis mee dat het om een mix van patiënten gaat: zowel niet-gevaccineerde personen, als mensen met een verzwakt immuunsysteem of mensen bij wie het vaccin minder goed heeft aangeslagen.