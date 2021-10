Vanaf morgen stiptheidsacties op luchthavens Zaventem en Charleroi en treinstation Brussel-Zuid

Daarnaast zijn er nog de besparingen. "Daardoor kondigde onze commissaris-generaal aan dat hij nu moet kiezen tussen materieel of mensen. Ofwel gaan we dus verder rijden met wrakken van auto's en blijft er bijvoorbeeld een tekort aan computers, ofwel beknibbelen we op mensen", zegt Luc Breugelmans. Daardoor vreest vooral de luchthavenpolitie voor slecht nieuws. "Ons was beloofd dat we 100 nieuwe personeelsleden zouden krijgen, van de 400 die de federale politie in totaal kreeg. Maar we twijfelen of die extra mensen er nu wel zullen komen. Dat één vierde van de nieuwe mensen naar één dienst zou gaan, die van de luchthaven, duidt trouwens op hoe groot het probleem is", zegt Breugelmans.