Veel vragen na nieuwe mondmaskerplicht in vijfde en zesde leerjaar: "Stopt het virus bij hen dan?"

In basisschool de Springplank in Asse wordt opgelucht gereageerd. "We zijn blij dat er nieuwe maatregelen zijn genomen, maar we zijn vooral blij dat we op dit moment de herfstvakantie halen", vertelt directeur Ilse Van De Perre. "Door de besmettingen zitten we met een personeelstekort, het is ontzettend zwaar voor de leerkrachten. We hopen dat de herfstvakantie lang genoeg duurt, zodat we erna met z'n allen opnieuw aan de slag kunnen. Want het is ontzettend moeilijk om afwezige leerkrachten te vervangen."