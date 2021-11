Vrachtwagen kantelt twee keer op korte tijd

In de Waaslandhaven is vanmorgen een vrachtwagen op een paar uren tijd twee keer omgekanteld. De eerste keer viel de vrachtwagen rond vier uur 's ochtends in Doel om. Slechts een paar uur later, nadat hij getakeld en opnieuw was rechtgezet, kantelde hij een tweede keer bovenop het viaduct van de Waaslandhaven.