"Zeg dan toch dat vaccins en passen niet helpen!" De nieuwsombudsman antwoordt 

In een crisis - dat is de corona-epidemie toch nog altijd - ben je maar beter duidelijk. De waarheid is dat ook vaccins en een coronapas geen absolute garantie inhouden dat je niemand kan besmetten. En er zijn ook gevaccineerde mensen die in het ziekenhuis terecht komen. Kijkers wijzen me erop dat de redactie daarom beter niet de benaming "Covid Safe Ticket" zou gebruiken. Dat vind ik zelf ook.

Ik krijg ook veel vragen over de verhouding tussen gevaccineerde en ongevaccineerden in de ziekenhuizen. Klik voor die cijfers op de ondertitelde clip.