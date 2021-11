Zwarte dag voor fietsers in Limburg: 2 doden en 2 zwaargewonden

Op de Kuringersteenweg in Hasselt donderdagavond wilde rond 18 uur een oudere man met zijn fiets de straat oversteken. Hij werd gegrepen door een bestelwagen en overleefde de klap niet. Een medisch urgentieteam kwam ter plaatse, maar kon de man niet meer redden. Een verkeersdeskundige moet nu uitzoeken hoe het ongeluk is kunnen gebeuren.

Ook in Diepenbeek is een vrouw van 67 uit Bilzen donderdag omgekomen toen ze met haar fiets onder een vrachtwagen terechtkwam in de Molenstraat. ’s Ochtends werd in Zonhoven een fietser van 76 aangereden door een auto, hij werd donderdagavond kunstmatig in leven gehouden. In Bree raakte een vrouw van 43 uit Oudsbergen levensgevaarlijk gewond na een botsing met een auto. Er gebeurden nog andere fietsongelukken in Limburg diezelfde dag, vaak met lichtere kwetsuren.