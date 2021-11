20 mensen geëvacueerd bij brand appartementsgebouw Sint-Amandsberg, mogen ook niet terug door bestaande mankementen

Deze ochtend rond 07.00 uur is een brand ontstaan in een appartementsgebouw in Sint-Amandsberg, Gent. Twintig mensen werden daarbij geëvacueerd. Drie personen zijn voor verzorging naar een ziekenhuis gebracht. De bewoners mogen niet terug naar hun appartement, niet alleen door de brand maar ook door bestaande mankementen in het gebouw.