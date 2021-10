3M probeert te sussen: "Onze werknemers hebben 10 keer hogere bloedwaarden dan inwoners Zwijndrecht en worden niet ziek"

In een gesprek met VRT NWS probeert 3M de nieuwe storm in het PFOS-dossier te bezweren. Die is opgestoken nadat alarmerende bloedwaarden bij de bevolking in Zwijndrecht bekend raakten. Rebecca Teeters, vicepresident bij de groep, zegt vanuit het hoofdkwartier in de VS, dat de huidige emissies beperkt zijn, en geen impact op de volksgezondheid hebben. "We onderzoeken al decennialang de bloedwaarden bij ons eigen personeel, en die liggen tot tien keer hoger dan wat in Zwijndrecht gemeten is. Maar onze werknemers worden daar niet ziek van."