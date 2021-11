400 vrijwilligers bereiden grote halloweentocht in Geraardsbergen voor

In De Gavers in Geraardsbergen wagen zo'n 6.500 deelnemers zich vanavond een grote halloweentocht. Organisator Jo Petrus belooft een gevarieerde avond. "De tocht loopt langs een prachtig wandelpad rond de Gaverse vijver van 3,5 kilometer. Er zijn special acts, er komen zelfs acteurs uit Nederland om mensen te laten schrikken."

De organisatoren kregen slechts anderhalve maand geleden groen licht om de tocht te laten doorgaan. Er was wel wat ervaring in het team, waardoor het allemaal zo snel is kunnen gaan. "Het was niet de eerste keer dat we dit organiseren", zegt Jo Petrus. "We zijn bijna 20 jaar geleden begonnen met een wandeling voor 200 kindjes. Ondertussen zitten we aan een evenement waar, in normale omstandigheden, 8.000 tot 10.000 deelnemers op af komen. De creatieve iedeeën blijven komen, we kunnen nog jaren doorgaan."