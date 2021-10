Vertrouw niet op een foto en bedragen om van te duizelen: zes lessen rond vriendschapsfraude

Alain uit Antwerpen getuigt dat hij via die weg in contact is gekomen met een oplichter. Hij verliest zo'n 5.000 euro. "Ik dacht: 'zoiets overkomt me nooit.' Wel dus."



Hij wil iedereen waarschuwen. "De oplichters spelen in op je rechtvaardigheidsgevoel. In mijn geval gaf die man aan dat hij homo was in een homofoob land en dat hij daar in een gedwongen huwelijk zat met een vrouw." Het leek Alain een goed idee om hem naar hier te halen zodat ze samen een nieuwe leven zouden kunnen beginnen. "Daar had hij geld voor nodig. Ik heb hem uiteraard nooit in het echt gezien. Maar ik heb wel op hem staan wachten op de luchthaven met een bos bloemen. Ik was zo kwaad op mezelf."