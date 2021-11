Bijna 100 medewerkers van het UZ Gent maken theater in het ziekenhuis

De versie van het UZ Gent gaat over de Gentse familie De Landtsheer. De Pater familias Gerard heeft het gemaakt in de bouwbusiness. Neef Teo, een harde werker, is zijn gedoodverfde opvolger. Zijn broer Pol is het tegenovergestelde: een levensgenieter die graag de bloemetjes buitenzet. Maar de echte grote teleurstelling in het leven van de vader is zijn zoon Edmond: een artiest die liever kathedralen van klanken bouwt.

En dan is er nog de moeder, Eurydike, zij leeft in de schaduw van Gerard en draagt het gewicht van de familie als een onontkoombaar lot. Enkel zus Antigone wist zich los te rukken. Zij ging studeren, legde de eed van Hippocrates af en werd hartchirurg. Het noodlot brengt hen uiteindelijk terug samen, in het UZ Gent. Komen ze oog in oog met het onvermijdelijke of krijgt de familie een tweede kans?