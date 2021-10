Alleen als het om corona-aanpak gaat, is er geen gekibbel in federale regering

"De afgelopen maanden is er in de federale regering alleen gekibbeld over de begroting en pensioenen, maar als er sprake is van corona-aanpak is er wél eenheid van commando. Het overlegcomité was noodzakelijk, maar het kwam de federale regering ook heel goed uit om die eenheid van commando te kunnen uitstralen. En het kind van de rekening is de Vlaamse regering geweest."

"Een tweede voorbeeld is dat ondanks de bestaande maatregelen in Franstalig België (mondmaskerplicht, Covid Safe Ticket,...), de cijfers ook daar stijgen, maar er niks verandert aan de maatregelen. Ik krijg het gevoel dat de federale regering op deze manier de Vlaamse regering de pas in wil dwingen. Er is zeker een element van politiek stratego aanwezig."