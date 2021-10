Angèle kondigt uitgebreide tournee in Frankrijk aan, en "maar" 1 Belgisch concert

Belgische fans zullen moeten mikken op het concert op 16 mei 2022 in Vorst Nationaal. Dat is voorlopig de enige Belgische zaalshow die Angèle plant. Of ze volgende zomer ook op Belgische festivals zal spelen, is nog niet bekend. De tournee rond "Nonante-cinq" speelt zich (voorlopig) in twee delen af, en is netjes gespreid over het voorjaar en het najaar van 2022.