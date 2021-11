Parkeergarage in Gent wordt fietsenstalling tijdens Lichtfestival: "250 auto's maken plaatsen voor 1.600 fietsen"

De parkeergarage ligt op een steenworp van het Gentse stadscentrum dat deel uitmaakt van het parcours van het Lichtfestival. "De hulpdiensten willen zo weinig mogelijk auto's in dat gebied om mogelijke conflicten te vermijden en een vlotte doorgang te voorzien. Er worden heel veel mensen verwacht in de buurt van de parking. Door auto's te weren, zorgen we voor hun veiligheid", verklaart Watteeuw.