70.000 inwoners in straal van 5 kilometer rond 3M kunnen bloed laten onderzoeken op PFAS

Het eerste bloedonderzoek bij zo'n 800 omwonenden gebeurde in een straal van 3 kilometer rond de fabriek. De resultaten daarvan waren zorgwekkend: slechts 1 op de 10 van de onderzochte mensen had een gehalte van PFAS in het bloed waarbij geen gezondheidseffecten worden verwacht, 9 op de 10 mensen hadden dus te veel PFAS in het bloed.