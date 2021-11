Zeg niet zomaar boekenbeurs tegen Boektopia in Kortrijk: "Mensen moeten literatuur voelen"

Een grote opgeblazen haai, een kamer met een ziekenhuisbed, een crimiscène. Boektopia in Kortrijk kan je niet vergelijken met de voormalige boekenbeurs in Antwerpen. Organisator Patrick Boeykens: “Wij willen vooral een belevingsbeurs maken. Zo tonen we aan een crimistand scènes uit 9 boeken. Mensen krijgen bij het binnenkomen een UV-lamp en daarmee moeten ze op zoek naar de titels van die boeken. Je kan uiteindelijk een boekenpakket winnen. We hebben nog allerlei andere belevingsroutes: eentje over lifestyle, eentje voor kinderen enzovoort. Wij willen echt dat mensen literatuur voelen."