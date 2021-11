Bron van vervuiling Molenbeek in Londerzeel eindelijk gevonden

De bron van de vervuiling situeerde zich bij het sauzenbedrijf La William, zo blijkt nu. Maar het bedrijf was zich van geen kwaad bewust. Burgemeester Conny Moons (LWD) geeft uitleg: "Bij vorige gevallen van verontreiniging in april vorig jaar en in mei dit jaar konden we enkel vaststellen dat de verplichte vetvanger en waterzuivering van het bedrijf werkten en dat het afvalwater correct werd afgevoerd. Deze keer werd verder gezocht en werd vastgesteld dat de oorzaak van de verontreiniging zich ter hoogte van hun laadplaats bevond. Blijkt dat restanten bij het laden en lossen terecht komen in de afvoer van het hemelwater, om vervolgens via de gescheiden straatriolering in de beek te worden geloosd."