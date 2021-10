Chris Van den Durpel stopt definitief met typetjes op televisie: "Het daagt me niet meer uit"

Van den Durpel nam het besluit naar eigen zeggen al min of meer tijdens de opnames van zijn laatste sketchprogramma "Allemaal Chris". "De afspraak was dat we maximaal 14 afleveringen zouden maken, maar ik had in het contract laten zetten dat ik na 6 afleveringen mocht stoppen als ik dat wilde. Dat heb ik uiteindelijk ook gedaan. Ik vond dat heel plezant, maar het daagt me niet meer uit. Het is mooi geweest." Nieuwe tv- of filmrollen sluit de acteur uit Wetteren echter niet uit, het liefst nog in het niet-komische genre. "Graag zelfs. Daar mogen ze mij altijd voor bellen."

