Coronablog - Meer dan 6.000 besmettingen, mondmaskers vanaf vandaag verplicht in publieke binnenruimtes

Vandaag gaan de eerste maatregelen in die het Overlegcomité dinsdag invoerde. De meest ingrijpende is de hernieuwde mondmaskerplicht in publiek toegankelijke binnenruimtes. Denk daarbij aan winkels, maar ook bibliotheken, gebedsruimtes, bedrijven, overheidsgebouwen, ... Ook het personeel in horeca en in fitnesszaken zal een mondkapje moeten opzetten.

Voor publieke evenementen wordt het Covid Safe Ticket (CST) uitgebreid. De coronapas wordt namelijk verplicht voor evenementen met 200 deelnemers binnen en 400 buiten (tot nu was dat respectievelijk 500 en 750). Ook in bioscopen wordt het CST vanaf vandaag ingevoerd. Vanaf maandag wordt het CST ook verplicht in de horeca en in fitnesszaken.

Met zo'n CST kan je aantonen dat je volledig gevaccineerd bent tegen corona, of dat je negatief hebt getest of dat je recent genas van een coronabesmetting waardoor je nog voldoende beschermd bent.