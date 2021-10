VS-president Joe Biden begint een druk programma in Europa: de paus, zijn collega Macron, de G20 en het klimaat

Uiteraard kan president Biden niet heen om zijn gastheren in Italië, dat zijn premier Mario Draghi en president Sergio Mattarella. Vanmiddag heeft Biden dan een gesprek met de Franse president Emmanuel Macron en dat verloopt wellicht in een gespannen sfeer.

Konden beiden het voorheen goed vinden met elkaar, dan hangt nu de schaduw van AUKUS boven hun hoofd. Dat is de nieuwe alliantie tussen de VS, het Verenigd Koninkrijk en Australië in het Verre Oosten. Frankrijk is daar (nog) niet bij, maar is bijzonder boos omdat Australië een grote bestelling van onderzeëers voor de marine in Frankrijk geschrapt heeft en de voorkeur geeft aan Amerikaanse nucleaire duiktboottechnologie.

BEKIJK: The Beast met president Biden rijdt door het Vaticaan op weg naar Paus Franciscus. Lees verder onder de video.