De nieuwe Japanse premier Fumio Kishida staat voor zijn eerste test: hoe sterk wordt zijn positie?

Fumio Kishida komt -zoals veel Japanse politici- uit een familie met "roots" in het parlement. Zijn grootvader en vader waren ook lid van het Lagerhuis en Kishida zit sinds 1993 ook in die kamer. Hij behoort tot de Kochikai of "linkse vleugel" voor zover die term van toepassing is op de LDP. In de loop der jaren is Kishida wel opgeschoven in rechtse richting, ook al om de steun van de machtige partijbonzen te verwerven voor zijn opgang naar het hoogste ambt.

Onder Shinzo Abe was Kishida tussen 2012 en 2017 minister van Buitenlandse Zaken. Hij organiseerde het beroemde bezoek van VS-president Barack Obama aan zijn geboortestad Hiroshima, die in augustus 1945 door de eerste atoombom verwoest werd. Kishida is dan ook tegenstander van kernwapens, maar neemt een harde houding aan tegenover China als rivaal in het Verre Oosten. In die zin zal hij het buitenlands beleid van samenwerking met de VS, Australië en India tegen China verder zetten.