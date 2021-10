Palestijnse stad Jericho toont een meer dan duizend jaar oude mozaïekvloer, een van de grootste ter wereld

Jericho is een van de oudst bewoonde steden ter wereld en is vermeld in de Bijbel als plaats die door de binnentrekkende Joden na de Exodus uit Egypte werd ingenomen. Oude ruïnes waren bekend, maar het paleis van de Arabische kalief Hisham werd pas in de 19e eeuw ontdekt. Nochtans is het een erg groot complex met tal van gebouwen en badhuizen, een moskee en een boerderij.