Voetganger overlijdt na aanrijding door auto in Bornem

Rond 14 uur vanmiddag is er een dodelijk verkeersongeval gebeurd in Wintam. Op de Paardenweg werd een man die aan het wandelen was, aangereden door een auto. De hulpdiensten hebben nog geprobeerd hem te reanimeren, maar het slachtoffer is ter plaatse overleden. Zijn identiteit is nog niet bekend.

De Paardenweg is voorlopig afgesloten om de nodige vaststellingen te doen.