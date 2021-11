Dwars door België met de rolstoel: Mario Sel doet het om spina bifida onder aandacht te brengen

Hij start vandaag aan de tocht in het oosten van het land, Maasmechelen, om op 7 november te eindigen in het westen van België, Blankenberge. "Ik start in Maasmechelen omdat die plaats toch speciaal is voor mij", glundert Mario. "Ik heb daar ooit op een kamp mijn vrouw leren kennen. Ze staat hier vandaag aan de start samen met mij, en ik weet dat ze me aan de finish even hard zal aanmoedigen."