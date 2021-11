Een winter lang schaatsen met uitzicht op het Nationaal Park Hoge Kempen 

In het Terhills Resort in Dilsen-Stokkem kan er de hele winter lang geschaatst worden, midden in de Maaslandse natuur. 'Lichterlaaie', de naam van het winterconcept van Terland, is toegankelijk voor iedereen. “Niet enkel logés maar ook andere bezoekers kunnen hier een rondje schaatsen”, nodigt burgemeester Sofie Vandeweerd (Open VLD) uit.