Elke en Carol van De Lovie in Poperinge ontmoeten Luc Steeno: "De mooiste dag uit hun leven"

Het was gisteren plezant in De Lovie in Poperinge, een instelling voor mensen met een verstandelijke handicap. Ze organiseren daar af en toe een droomfabriek, naar het voorbeeld van het tv-programma, waar ze dromen proberen waar te maken. Elke Lamarant en Carol Vandamme hadden als droom om hun idool Luc Steeno persoonlijk te ontmoeten. "Ik heb dat jaren geleden gevraagd en het is nu werkelijkheid geworden", zegt Marleen, de mama van Elke. "Elke wou haar idool ontmoeten hier op het domein van de Lovie, samen met alle gasten. Ze heeft er enorm van genoten. “Ik mis je elke dag" is haar favoriete liedje, omdat hij dan telkens haar naam zingt. Elk optreden van hem maakt haar heel gelukkig. Vooral omdat Luc haar graag eens vastpakt en laat meezingen. Ik heb artiesten meegemaakt die snel de andere kant opkeken wanneer ze mijn dochter opmerkten" zegt Marleen.

Ook Carol genoot. Zij heeft een zware mentale beperking en kan niet spreken of zingen. "Ze genoot en ze kent nog al zijn liedjes van buiten. Dat zien we aan haar mimiek en felle bewegingen in haar buggy”, aldus papa Gino. “Ze kwam écht tot leven. Hartverwarmend om te zien."