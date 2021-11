"Luister": MAS viert 10e verjaardag met kleurrijke expo en verhalen van Dimitri Leue en Tine Embrechts

Aan een prachtige praalwagen hangt zo wel een heel triestig verhaal, gaat Dimitri voort. "De echte, oorspronkelijke wagen is opgebrand. Er was een grote optocht ter ere van Maria. Bovenop de praalwagen stond een vrouw, die een ijskoningin speelde. Die was ook vastgebonden, omdat de wagen zo hoog was. Maar toen kwamen mensen te dichtbij met fakkels en vloog de wagen in brand. Iedereen vluchtte weg, maar zij kon niet. En haar naam was dan ook nog eens Maria 's Heeren. Die is dan ten hemel opgestegen op de dag van Maria. Heel triest, maar waargebeurd."

Met een audiogids zijn alle verhalen te beluisteren op de expo. Ze worden verteld door Tine Embrechts. Die vertelt trouwens niet alleen, ze zingt ook speciaal geschreven liedjes.