Fanfare annuleert in extremis haar mosselfestijn door corona: "Willen ons ouder publiek niet in gevaar brengen"

Geen mosselen-friet of ander lekkers dit weekend in Bertem. De Koninklijke Fanfare De vier Heemskinderen annuleert in extremis haar jaarlijkse eetfestijn. "Een zeer moeilijke beslissing, maar de enige juiste", vindt voorzitter Albert Mees. "De coronacijfers stijgen opnieuw zienderogen en we zouden niet willen dat hier iemand een besmetting oploopt. Dat risico is te groot, zeker als je weet dat er een ietwat ouder publiek naar ons mosselfestijn komt. Die mensen zijn toch extra kwetsbaar", aldus Mees.