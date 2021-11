Ziekenhuis AZ Delta maakt raplied voor Wereldberoertedag: "We willen dat mensen de symptomen herkennen"

De FAST-song gaat over hoe je een beroerte kunt herkennen. Dat kan aan de hand van de 4 letters van de FAST-methode: F van face (gezicht), A van Arms (armen), S van Speech (spraak) en T van Time (tijd). Lien Mombert is beroertecoach in AZ Delta: "We zochten naar een aantrekkelijke manier om onze boodschap over te brengen en besloten om zelf een raplied te maken. Daarvoor werkten we samen met de Antwerpse rapper Kobaye. In het nummer leggen we uit en tonen we duidelijk waarvoor elke letter van FAST staat."