Gedichten als troost op de begraafplaatsen in Kruisem

Speciaal voor Allerheiligen en Allerzielen houdt de bibliotheek van Kruisem een poëzieproject op de begraafplaatsen. Op verschillende begraafplaatsen kan je gedichten lezen. Jonge talenten uit de buurt konden iets indienen en daar werden de mooiste gedichten uit geselecteerd en op een plakkaatje gezet. Daarnaast zijn er ook gedichten van gerenommeerde auteurs te lezen.

Ook Vlaams jeugdauteur Marc de Bel stak zijn schouders onder het project. "De bibliothecaris van Kruishoutem vroeg of ik de poëziewedstrijd wou helpen jureren. Daarnaast waren ze op zoek naar gedichten van bekende auteurs. Dus heb ik met veel plezier een gedichtje van mijzelf doorgegeven. Mijn gedicht 'Later als ik groot zal zijn' komt bij de kindergraven te staan. Het is een kinderlijk gedichtje en aangezien ik een jeugdauteur ben, staat het daar prima."