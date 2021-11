Geen confetti meer op het carnaval van Heist: "Het is te slecht voor het milieu"

Een mijlpaal in het carnavalgebeuren: vanaf 2022 zullen er geen confetti of serpetinesprays worden toegelaten in Heist. Volgens de carnavalisten zijn die materialen slecht voor het milieu.

De voorbije jaren wordt steeds meer goedkope confetti gebruikt, papierafval eigenlijk met snippers en poeders, omdat de echte confetti te duur is. Maar dat zorgt voor veel rommel. In ruil bezorgt de gemeente nu extra snoep aan de carnavalsverenigingen. Schepen van Evenementen Jan Morbee (Gemeentebelangen): "Het woord confetti komt eigenlijk van confisserie, snoepgoed. Zo is het indertijd ook in Venetië begonnen, met het uitdelen van snoep. Wij gaan dat in ons reglement voorzien, dat alle karren die deelnemen aan de stoet snoep krijgen om uit te delen aan de kinderen."