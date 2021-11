Gouverneur organiseert groot wolvenoverleg op 23 november, met alle Limburgse burgemeesters

"Ik wil alle burgemeesters van heel Limburg samenbrengen", vertelt gouverneur Lantmeeters. "Want sommige burgemeesters vragen zich nu af of die wolven in de toekomst mischien ook bij hen zullen voorkomen. De mensen van ANB, het INBO en het Wolffencing Team zullen uitleg geven over wat de burgemeesters nog mogen verwachten. Hoeveel wolven gaan er in Limburg komen? Hoe kunnen we aanvallen voorkomen? Hoe zit het met schadevergoedingen en subsidies voor omheiningen? Hoe gaan we communiceren? We gaan bespreken hoe we in Limburg met die wolf moeten leven."