Halloween voor make-up artiesten: "We werken nu met veel kleiner team dan voor corona"

Voor de eerste keer in twee jaar tijd kan make-up artiest Michèle Feyaerts uit Aarschot zich nog eens uitleven. "Vorig jaar lag alles plat. Helaas, want Halloween is mijn favoriete feest van het jaar. Dan kunnen we ons helemaal laten gaan in de make-up. Ik ben heel blij dat we er weer kunnen invliegen. Halloween is normaal de drukste tijd van het jaar. Het is maar één dag, maar dan wordt heel mijn team ingezet. We lopen dan van het ene event naar het andere. Van 's morgensvroeg tot 's nachts zijn we aan het schminken. Een fantastische tijd."

Tegenwoordig is dat team van Michèle wel een stuk kleiner geworden. "Normaal zijn we met zo'n 30 medewerkers voor bedrijfsfeesten, evenementen, optredens, shows, noem maar op. Maar door corona is dat geslonken tot 12. Eerst mochten we niet werken, en daarna kwam alles traag op gang. Intussen zijn we wel weer met 16."

(Lees verder onder het interview.)