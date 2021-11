Herstructurering Alma Leuven: 1 op de 4 jobs verdwijnt

Volgens de socialistische vakbond zijn de problemen bij Alma vooral begonnen sinds de eigen keuken is verdwenen en ze stellen zich ook vragen bij de kwaliteit van de nieuwe leverancier: "Kern van de zaak is dat de centrale keuken waar vroeger de maaltijden bereid werden, uitbesteed is aan een cateringbedrijf" gaat Verhoogen verder. "Het eten wordt hier alleen nog maar afgewerkt en opgewarmd. We twijfelen ook aan de kwaliteit van het eten. Er is geen groot vertrouwen meer in de toekomt van Alma en dat voel je wel bij het personeel."