Hulphond gestorven na aanval van  pitbulls in Zerkegem, baasje vraagt om strengere wetgeving

De 23-jarige vriend van Stevens dochter maakte op 17 oktober een wandeling met Luna toen het misliep. 3 loslopende pitbulls stormden op de golden retriever af en begonnen haar te bijten. Ze heeft haar verwondingen uiteindelijk niet overleefd. De hond was belangrijk voor Steven, want ze hielp hem bij taken, die voor hem niet lukken door rugproblemen. Steven Vermandel: "Luna die bij ons 24 op 7 was, werd heel zwaar aan alle kanten gebeten. Op haar hoofd, aan de achterkant, aan de onderrug tot aan de poep. Ze is 9 dagen opgenomen geweest in het ziekenhuis in Oudenburg. We zijn hen heel dankbaar voor wat ze voor haar hebben gedaan, maar we hebben jammer genoeg moeten beslissen om haar te laten inslapen."