Katholieke Kerk in Bolivia verhindert abortus voor 11-jarig meisje dat  verkracht werd door familielid

Het meisje werd verkracht door de 61-jarige vader van haar stiefvader en 10 maanden lang misbruikt toen ze bij hem moest wonen in Santa Cruz, terwijl haar moeder en stiefvader in La Paz werkten. De verkrachter zit nu in de gevangenis.

Abortus is toegestaan in Bolivia als de zwangerschap het gevolg is van verkrachting of van een incestueuze relatie. Het meisje had dan ook voor abortus gekozen en werd in afwachting daarvan opgenomen in een ziekenhuis in Santa Cruz.